برنامج «فرصة» يوقع شراكات مع عدد من الجمعيات الأهلية لتوفير فرص عمل

وقع برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن، عدة شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية «مصانع مصغرة»، وقام بالتوقيع عن الوزارة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وعن الطرف الثاني ممثلي المؤسسات الشريكة المنفذة للوحدات، وحضر فعاليات التوقيع الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير البرنامج وقيادات العمل بالوزارة.

توفير فرص عمل وقيمة اقتصادية مضافة

وتأتى الشراكة بين الجانبين لتوفير فرص عمل وقيمة اقتصادية مضافة في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للأنشطة ذات البعد الاقتصادي المستدام التي يقوم بها المجتمع المدني وفق نماذج المشروعات للوحدات الإنتاجية التي تعمل على تحويل الحاصلات الزراعية وتنشيط الحرف اليدوية وتدوير المخلفات وتوليد فرص عمل للشباب من الجنسين.

تأسيس وحدات انتاجية في محافظات شمال سيناء

وتنص عقود الشراكة على تأسيس وحدات انتاجية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط والقاهرة في قطاعات المفروشات والملابس وإعادة التدوير والأعلاف والمصنوعات اليدوية واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية وعصر الزيتون.

وثمن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي هذه الشراكات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للأسر، حيث يعد التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل أهم أولويات عمل الوزارة وأهداف برامج الحماية الاجتماعية.

تحقيق دخل بديل لمنتفعي مظلة الحماية الاجتماعية

ومن جانبه صرح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بأن تنفيذ هذه الوحدات الإنتاجية يأتي في إطار تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة، لتوفير فرص عمل وتحقيق دخل بديل لمنتفعي مظلة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة، مشيرا إلى أن الوحدات الإنتاجية التي سيتم تنفيذها تعمل في ظل نموذج عمل حديث وضعه برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، يعمل على تحفيز المجتمع المدني لدخول مجال الأعمال وإعادة تدوير الموارد، بما يتيح خدمة أكبر عدد من المستفيدين والاستدامة المالية لهذه المشروعات فيما بعد انتهاء دعم الوزارة.

توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الأطراف

وأضاف الشبراوي أن هذا النموذج الجديد يمثل شراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والمنتفع بحيث يتم توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الأطراف الثلاثة بما يضمن الاستمرارية باعتبار أن الوحدات الإنتاجية وسيلة من وسائل تدعيم الاقتصاد المحلي، وسلاسل القيمة الموجودة، حيث تقوم بمجموعة من العمليات على المنتجات المختلفة لخلق قيمة مضافة عليها وتحسين العائد منها.

تنفيذ 35 ألف فرصة عمل تشمل أكثر من 180 وحدة انتاجية

وأكد الشبراوي أن برنامج فرصة قد وقع في فبراير من العام الماضي أيضاً عقود شراكات مع 18 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ 35 ألف فرصة عمل تشمل أكثر من 180 وحدة انتاجية تقوم هذه الجمعيات حالياً بدراسة الأسواق والجدوى والاستمرارية لها وفق نماذج تم الاتفاق عليها مع البرنامج.