محافظ أسيوط يلتقي وفد منظمة العمل الدولية لمناقشة سبل تنفيذ برنامج «فرصة»

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج «فرصة» التابع لمنظمة العمل الدولية، وذلك لمناقشة سبل تفعيل البرنامج لتشغيل الشباب وإقامة ملتقيات توظيف وريادة الأعمال وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والدكتور حجازي حمدي مدير متابعة برنامج فرصة والدكتور مصطفى حلمي مدرب ريادة الأعمال بمنظمة العمل الدولية وصلاح الرشيدي مدير مشروع فرصة بأسيوط وابتسام مسؤول محافظتي أسيوط وسوهاج بالبرنامج.

تنفيذ برنامج فرصة

وأوضح محافظ أسيوط، أن الاجتماع تضمن مناقشة آليات تنفيذ برنامج فرصة الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى دعم ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل جديدة وتأهيلهم لسوق العمل، ومراعاة نسبة 5% للأشخاص ذوي الهمم في فرص العمل، فضلًا عن توفير تدريب تأهيلي للشباب والسيدات بشكل يعينهم على الاندماج في سوق العمل سواء للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء القطاع الخاص وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة بالبرنامج.

تشغيل الشباب

وأكد ضرورة وضع خطة لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج لتشغيل الشباب وتنفيذ محاور العمل بالمحافظة وبرامج ريادة الأعمال، وبحث متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية التي يحتاج إليها أبناء المحافظة عن كيفية إدارة المشروعات المنتجة والتسويق لها للبدء الفوري في التنفيذ بشكل يلبي طموحات المواطنين وحاجة الشباب لفرص عمل في المناطق المستهدفة وتمكينهم اقتصاديًا، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم من خلال التنسيق مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، منوهًا إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والبرامج التدريبية للتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع شركاء التنمية، خاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية، وتمكين الأسر اقتصاديًا خاصة الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تمويل 15 ألف فرصة عمل

وأشارت نشوى بلال، إلى أن برنامج «فرصة» الممول من البنك الدولي، يستهدف تمويل 15 ألف فرصة عمل على مستوى 8 محافظات، ويوفر 450 مشروعًا للشباب بأسيوط، وتخصيص نسبة 5% من فرص العمل لذوي الهمم ما يؤدي لإتاحة مجموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب التي من شأنها تعزيز قدرات الشباب في الحصول على فرص عمل وإقامة مشروعات منتجة من خلال 3 محاور، يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة القوى العاملة لمعرفة الوظائف الشاغرة ومتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، ووزارة الشباب والرياضة من خلال نوادي البحث عن وظيفة لتدريب الشباب على كيفية إيجاد وظائف وطرق البحث الصحيح عنها وفقًا لمؤهلاتهم، ووزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الشباب والسيدات الريفية من أجل إتاحة فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي لهم والإشراف على مشاريعهم وتشبيكهم مع الجهات، والاستعداد لتنظيم ملتقى توظيف للشباب بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، فضلًا عن برامج ريادة الأعمال التي استهدفت 500 شاب وفتاة لمساعدتهم على إقامة مشروعات زراعية وصناعية وحرفية تم خلالها تنفيذ 150 مشروعًا وتوفير 710 فرصة عمل للشباب بالمحافظة بواسطة شبكة من المدربين المعتمدين والمؤهلين.