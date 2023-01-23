برنامج «فرصة» يوقع شراكات لإنشاء 5 وحدات إنتاجية بقيمة 7 ملايين جنيه

أطلق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عددا من الوحدات الإنتاجية المتخصصة في قطاعات المفروشات والملابس وإعادة التدوير والأعلاف والمصنوعات اليدوية واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية وعصر الزيتون ضمن خطط التمكين الاقتصادي.

توقيع شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية

وأوضح برنامج «فرصة»، الذي أطلقته وزارة التضامن، في تقرير صادر عنه، أنه تم توقيع شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية وتوفير فرص عمل لمشروعات فردية وجماعية، وذلك في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للأنشطة ذات البعد الاقتصادي المستدام التي يقوم بها المجتمع المدني وفق نماذج المشروعات للوحدات الانتاجية التي تخلق قيمة مضافة للمجتمع المحيط وتعمل على تحويل الحاصلات الزراعية وتنشيط الحرف اليدوية وتدوير المخلفات وتوليد فرص عمل للشباب والسيدات.

تأسيس وحدات انتاجية متخصصة في 4 محافظات

ولفت إلى توقيع عقود شراكات مع الجمعيات الأهلية لتأسيس وحدات انتاجية متخصصة في 4 محافظات «شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط والقاهرة»، وذلك في قطاعات المفروشات والملابس وإعادة التدوير والأعلاف والمصنوعات اليدوية واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية وعصر الزيتون ويستفيد أكثر منها 252 شخصا بالعمل المباشر في تلك الوحدات ويضمن الحصول على عائد شهري منتظم بقيمة تمويلية 7 ملايين جنيه لـ 5 وحدات إنتاجية.

توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة تكافل وكرامة

وقال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة أن تنفيذ هذه الوحدات الإنتاجية يأتي لتعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة تكافل وكرامة حيث أن الوحدات الإنتاجية تعمل في ظل نموذج عمل حديث تتبعه وزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى خدمة المستفيدين وتحفيز المجتمع المدني لدخول مجال الأعمال ويعيد تدوير الموارد لصالح وزارة التضامن الاجتماعي مما يتيح خدمة عدد أكبر من المستفيدين.

توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة

وأكد الشبراوى أن النموذج يمثل شراكة بين وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني والمنتفع بحيث يتم توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الثلاث أطراف بما يضمن الاستمرارية باعتبار أن الوحدات الإنتاجية وسيلة من وسائل تدعيم الاقتصاد المحلي وسلاسل القيمة الموجودة حيث تقوم بمجموعة من العمليات على المنتجات المختلفة وذلك لخلق قيمة مضافة عليها وتحسين العائد منها.

برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يمثل منظومة متطورة من الخدمات والدعم توفرها الوزارة لتمثل -طوق نجاه -وفرصة تانية وباب امل لكل الفئات المهمشة والتي لم تستطيع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة او لتأسيس مشروع خاص، بسبب عوامل مختلفة وعلى رأسها عدم القدرة وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها، وكانت كل هذه التحديات هي مدخلات تصميم التدخلات المبتكرة للبرنامج الذي يعمل منذ يناير 2020 في جميع محافظات الجمهورية.