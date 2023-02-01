القبض على «مستريح البورصة» بالتجمع.. متهم بالنصب على مواطنين في 20 مليون جنيه

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (4 مواطنين) بتضررهم من ( مالك إحدى شركات الديكورات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ) لتحصله منهم على مبالغ ماليـة تجاوزت (20 مليون جنيه) وتحريره شيكات بنكية بقيمتها ، بدعوى إستثمارها بالبورصة، وبمجال عملـه مقابل أرباح شهريـــة ، ونظراً لعدم التزامه بالإتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات ، وتبين أنها دون رصيد وإتهموه بالنصب عليهم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة . عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.