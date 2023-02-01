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القبض على «مستريح البورصة» بالتجمع.. متهم بالنصب على مواطنين في 20 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:14 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (4 مواطنين) بتضررهم من ( مالك إحدى شركات الديكورات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ) لتحصله منهم على مبالغ ماليـة تجاوزت (20 مليون جنيه) وتحريره شيكات بنكية بقيمتها ، بدعوى إستثمارها بالبورصة، وبمجال عملـه مقابل أرباح شهريـــة ، ونظراً لعدم التزامه بالإتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات ، وتبين أنها دون رصيد وإتهموه بالنصب عليهم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة . عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار