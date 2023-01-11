عقوبة مستريح العقارات بالإسكندرية بعد حبسه لاستيلائه على 7 ملايين جنيه.. محامٍ يوضح

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم «مستريح العقارات»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد استيلائه على 7 ملايين جنيه في الإسكندرية، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

7 ملايين جنيه

وتبلغ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من 5 أشخاص، استيلاء أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، على أموالهم التي بلغت 7 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات مقابل أرباح اتفقوا عليها مسبقًا، إلا أنه لم يلتزم بوعد به ورفض رد المبالغ المالية لهم واستولى عليها.

رد المبالغ المستحقة لأصحابها

من جهته، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن العقوبة التي تنتظر المتهم تصل للحبس والغرامة، حسبما نص عليه القانون، بأن «يعاقب بالسجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها، وذلك لكل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعض منها».

وأوضح «ناجي» أنه وفقًا للقانون رقم 146 لسنة 1988 «يحظر على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموال من الجمهور، شكلا أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمى بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للإيداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة».