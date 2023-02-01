ورش وحكي وفعاليات ثقافية بمعرض الكتاب لأطفال «أهالينا» (فيديو)

قالت أمل جمال، كاتبة وباحثة تربوية، وإحدى المشاركات في ورش حكي الأطفال بمعرض الكتاب لأطفال «أهالينا» المساكن البديلة للعشوائيات، إنّها سعيدة بالمشاركة في الحكي مع الأطفال، وسعيدة بالرسوم على وجوههم والضحكات التي اعتلت شفاههم.

ورش للأطفال في معرض الكتاب

وأضافت الكاتبة والباحثة التربوية، في تصريحات عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ ورش معرض الكتاب شهدت فقرات غنائية عن الأم والأب ومصر، وسألتهم عن أحلامهم، متابعة: «كثير من الأطفال ومنهم الفتيات، قال إنّه كان يتمنى أن يصبح ضابطا، كي يحمي مصر وأهله وأصدقائه».

وتابعت الباحثة: «رأيت في المعرض فتاة قالت لي إنّها ترسم بشكل جيد وطلبت المساعدة حتى تصبح رسامة كبيرة، وقلت لها نحن هنا من أجل تحقيق حلمك، أردنا توصيل عدة رسائل لأطفالنا، منها أنّهم مهمون بالنسبة إلينا، وأنّهم أشخاص مقدّرة من جانب بلدهم»، مشيرة إلى أنّ الورش قدّمت قصصا خاصة بالعائلة والترابط الأسري: «هتفنا تحيا مصر، وكان الأطفال فرحون وهم يهتفون».

وأوضحت جمال، أنّ الأطفال شاهدوا معرض الكتاب لأول مرة، وشعروا بأنّهم مثل أي حد في نسيج الشعب، وبلدهم مهتمة بهم، مضيفة: «أنا سعيدة بالرسوم على وجههم والضحكات التي اعتلت شفاههم».