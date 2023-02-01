وزيرة الثقافة: الإقبال على معرض الكتاب هذا العام فاق التوقعات

عرضت قناة مي سات القبطية، تقريرا مفصلا عن اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، في دورته الـ54، تحت عنوان «إقبال المواطنين على معرض الكتاب تخطي المليون زائر خلال 5 أيام».

وقال التقرير: شهد معرض الكتاب في دورته الـ54 إقبالا كثيفا للزائرين، حتى تخطى نحو مليون و107 آلاف زائر حتى الآن، ومن المقرر أن يستمر حتى 6 فبراير الجاري.

وزير الثقافة تعرب عن سعادتها بإقبال المواطنين على المعرض

وأعربت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادته بإقبال المواطنين على المعرض، مؤكدة أن الإقبال الكبير والحالة التفاعلية التي فاقت التوقعات تجسد مشهدًا تنويرًا متكاملا بالوعي المجتمعي المصري، والرغبة الجادة في تلقي المعرفة.

ويقدم معرض الكتاب هذا العام ترجمة جميع الندوات الثقافية بلغة الإشارة، ضمن دعم الأشخاص من ذوى القدرات الخاصة.

ووفق التقرير النشرة الإخبارية المذاعة عبر قناة مي سات القبطية، قد شهد المركز الثقافي القبطي إقبالا كبيرًا؛ إذ يشارك المركز كعادته السنوية بعدد كبير من إصدارات المركز.

ويشارك في المعرض 1047 ناشرًا، من دور مصرية وعربية وعالمية، من بينها دول تشارك للمرة الأولي يذكر منها الأرجنتين والدومينكان.