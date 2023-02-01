جامعة القاهرة تبدأ خطة التطوير الثقافي للطلاب بزيارة إلى معرض الكتاب 

نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع الدفاع الشعبي، زيارة لطلاب الجامعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تفعيل خطة الجامعة في تطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب

وذكرت جامعة القاهرة في بيان عنها، أنّ الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطة الجامعة لتطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب، والحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث.

وأوضحت الجامعة، أنّ طلاب الجامعة اطلعوا على أحدث الكتب والمراجع والروايات في مختلف المجالات، وشاركوا في حضور عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض، وحرصوا في نهاية زيارتهم على اقتناء بعض الكتب التي نالت اهتمامهم.

مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمي وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني

يذكر أنّ جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، إضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها، وتتنوع مجالات الكتب في شتى صنوف المعرفة الإنسانية، وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمي وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017.