الكاتب الصحفي ميشال أبو نجم: النقابات الفرنسية لن تتراجع عن رفضها لقانون التقاعد

قال الكاتب الصحفي ميشال أبو نجم، من باريس، إن هناك حالة من الشد والجذب بين الحكومة الفرنسية من جهة والنقابات والأحزاب المعارضة من جهة أخرى، وبالنظر للتعبئة الكبرى التي شهدناها بالأمس فإن النقابات لن تتراجع عن التصدي لقانون سن التقاعد، وهناك أسباب تتعلق بأهم نقابتين في فرنسا وهما الفيدرالية الديمقراطية والفيدرالية الخاصة بالعمل، وكلاهما سيذهبان للتقاعد بعد عدة أشهر من الآن.

وأضاف خلال تغطية خاصة للأحداث: «المشكلة الرئيسية لماكرون أن تراجعه بخصوص إصلاح قانون التقاعد سيعني شلله السياسي لما تبقى له من زمن في قصر الإليزيه أي 4 سنوات ونصف، وبالتالي لا يستطيع أن يتراجع اليوم خصوصا أن إصلاح قانون التقاعد كان أحد أهم بنود برنامجه الانتخابي».

وتابع: «هناك قراءة تقدمها الدولة وتقول إن سن التقاعد في فرنسا هو الأدنى في كل أوروبا وهو 62 عاما، وفي ألمانيا 67 عاما مثلا، لذلك فهي حجة أولى والحجة الثانية أن القانون إذا استمر على حاله سيفلس في عام 2027 لذلك يتعين إصلاحه، وفي المقابل تقول النقابات إنه ليس قانونا عادلا ولا يأخذ في عين الاعتبار الكثير من الحالات».