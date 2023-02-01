جامعة حلوان تستعد لافتتاح المرحلة الثالثة بمستشفى بدر بنظام HIS

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنّه جار متابعة سير العمل على مدار الساعة، لافتتاح المرحلة الثالثة في مستشفى بدر الجامعي، التي تتضمن افتتاح عمليات النساء والتوليد وتشمل 3 غرف عمليات، وافتتاح وحدة مناظير، تشمل «الجهاز الهضمي العلوي، والقولون، ووحدة متخصصة في مناظير الفراغ الثالث، ومناظير القنوات المرارة، ووحدة مناظير الجهاز التنفسي»، كما يتم افتتاح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 20 حضانة، ووحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة نحو 70 سريرا لإضافتها إلى باقي أسرة المستشفى، إضافة إلى افتتاح المبنى الإداري ويشمل مكاتب إدارة المستشفى والإدارات المالية والقانونية والإدارية والموارد البشرية ووحدات الجودة ومكافحة العدوي.

العيادات الخارجية تجري 250 عملية في الشهر

وقال الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة حلوان، إنّ المرحلة الثالثة ستشهد طفرة كبرى، ومن المنتظر توريد عدد من الأجهزة الطبية المهمة، منها جهاز رنين مغناطيسي وجهاز قسطرة للأشعة التداخلية، وجهاز الكشف المبكر على أورام الثدي وجهاز ليزر لاستئصال أورام المسالك وتفتيت الحصوات، وجهاز مناظير متقدم لجراحات الجهاز الهضمي وجهاز آخر متقدم لجراحات المخ بالمنظار.

وأوضح الدكتور وائل عمر، أنّ المرحلة الحالية والأخيرة تشهد المستشفى بها طفرة كبرى في تطوير النظم الإدارية، سيتم تشغيل المستشفى بنظام المعلومات الصحية Health Information System، وسيتم تطبيقه على جميع الأقسام الطبية والأشعة والعيادات والمعامل والصيدليات، ويقوم النظام بإنشاء ملف إلكتروني يشمل التفاصيل الطبية الخاصة بالمرضى والأشعة والتحاليل دون أوامر كتابية أو ورقية، ما يؤدي إلى تسهيل متابعة ورعاية المرضى بدقة، ويقلل الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال يقوم HIS الإلكتروني بتنبيه الأطباء والتمريض في حالة كتابة جرعة زائدة من العلاج، أو وجود تعارض بين أنواع العلاج المختلفة، وكذلك في حالات وجود حساسية عند المريض لأي أدوية.

ويشمل النظام كذلك إدارة أصول المستشفى لتحديد ومتابعة صيانات الأجهزة وبلاغات الأعطال، وأوامر الشغل، نظام HR ونظام المخازن، يساعد النظام الأطباء على إجراء البحث العلمي من خلال توافر المعلومات الطبية الخاصة بالمستشفى.

إجراء 80 عملية قسطرة شهريا

وتستقبل العيادات الخارجية أكثر من 13 ألف مريض شهريًا و110 آلاف مريض بالطوارئ سنويًا، وتجري 250 عملية في الشهر، ونحو 80 عملية قسطرة وجميع العمليات المعقدة والقلب والأورام وتغيير المفاصل، حيث تم من قبل إجراء عدد من العمليات الكبرى والدقيقة، منها استئصال أورام البنكرياس، الكبد والجهاز الهضمي والقولون بالمنظار، ويتم استخدام تقنية الفراغ الثالث لاستئصال أورام الجهاز الهضمي.