رئيس جامعة حلوان: افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى بدر 7 فبراير المقبل

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية لمستشفى بدر الجامعي لمتابعة أعمال التطوير، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأخيرة يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير المستشفيات الجامعية والتعليمية.

افتتاح المرحلة الأخيرة من تطوير مستشفى بدر الجامعي

وتجري أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، والدكتور محمد العوام نائب المدير.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة بدأت خطة التطوير منذ استلام المستشفى من وزارة الصحة في يوليو 2014، كما حرصت على توفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى وكذلك تطوير البنية التحتية وزيادة أعداد الأسرة والعيادات الخارجية من أجل استيعاب وخدمة أكبر عدد من سكان المناطق المحيطة بالمستشفى، وبدأت خطة التطوير الفعلية في يناير 2017 وتم تقسيم العمل على أكثر من مرحلة.

افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال

وأوضح رئيس جامعة حلوان في بيان صحفي، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي في سبتمبر 2019 وذلك في إطار التطوير المستمر لمنشآت الجامعة والسعي الدائم لرفع جودة الأداء التعليمي والخدمي والصحي حيث تم العمل على تحسين أداء المستشفى ليكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة الصحية والمهنية لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة والمساعدة.

وشمل الافتتاح مبنى العيادات الخارجية (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة، وأجهزة الايكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبي من حيث الإمكانات، كما يضم مبنى (ب) والذي يشمل عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء، 7 عيادات جديدة لتصبح 18 عيادة، وكذا تطوير سكن الأطباء والمعامل وبنك الدم، وغرف العمليات.

كما شملت أيضًا تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي وإطفاء الحريق، وتم رفع السعة السريرية بالمستشفى لتصل إلى 200 سرير، كما تم إضافة تجهيزات حديثة ووحدات علاجية جديدة وهي جناح عمليات من خمسه غرف كبسولات KLS Martin .

تزويد المستشفى بأحدث جهاز لقسطرة القلب

كما تم تزويد المستشفى بأحدث جهاز لقسطرة القلب والأوعية الدموية Phillips Azurian ورفع كفاءة وتطوير المعامل وبنك دم ومشتقاته وقسم الأشعة المقطعية ووحدة القلب التشخيصية بالمستشفى ووحدة المناظير الجراحية جراحة عامة وأقسام العظام والمسالك وجراحة العيون، والأنف والأذن ومناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية.

كما تم تحديث وحدات الكلية الصناعية بـ 16 جهاز استصفاء دموي حديث، وتطوير أقسام رعاية الأطفال والمبسترين والطوارئ والعيادات التخصصية وتوفير سكن متميز بالمستشفى وقاعات تدريسية وتدريبية.

ووفقا لبيان رئيس الجامعة تم افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي بمستشفى بدر الجامعي، في سبتمبر 2020 وتهدف وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان إلى خدمة جميع مرضى الأورام كرعاية نهارية مجهزة بالكامل بها صيدلية إكلينيكية لتحضير العلاج بشكل آمن، مجهزة بأحدث الإمكانات، لتقديم خدمة طبية متميزة دون عناء لمرضى الأورام.

وتم بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعي، التي تم تزويدها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية من إنتاج شركة فيليبس، وجاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبي متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.