بالأرقام.. حجم الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية في 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حجم الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الجامعية للمواطنين بمختلف المحافظات عام 2022، ووفقاً لتوجيهات الدولة المصرية وسعيها الدؤوب لتلبية كافة احتياجات المواطنين من المرضى وتوفير المستلزمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية وفقاً لأحدث المستويات العالمية وبما يحقق ويلبي طموحات الجمهورية الجديدة.

المستشفيات الجامعية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات وبالأرقام عن الخدمات التي تقدم للمرضى في المستشفيات الجامعية:

- المستشفيات الجامعية قدمت 25 مليونا و500 ألف خدمة طبية خلال عام 2022.

- المستشفيات الجامعية تستحوذ على 50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

- 2.7 مليار جنيه تكلفة أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية خلال عام 2022.

- 120 العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية، منهم 70 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، والباقي مستشفيات متخصصة في الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمي، وأمراض العيون، وأمراض الكلى.

- 35 ألفا و825 السعة السريرية للمستشفيات الجامعية.

- السعة السريرية تمثل 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية.

- 4830 سرير عناية مركزة، وتمثل 50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

- المستشفيات الجامعية استقبلت 20.1 مليون حالة مرضية بجانب 3.5 مليون حالة صحية طارئة في الطوارئ، وإجراء ما يزيد عن 1.5 مليون عملية جراحية.

- أجرت 297 ألفا و967 عملية، من إجمالي التدخلات الجراحية التي تضمنت 33 ألفا و679 جراحة أورام، و80 ألفا و687 جراحة عيون، و122 ألفا و427 قسطرة قلبية، و13 ألفا و625 جراحة قلب مفتوح، علاوة على 1084 عملية زراعة قوقعة، و498 عملية زراعة كبد، و244 زراعة كلى ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.