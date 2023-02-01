ختام بطولة الجمهورية في قفز الحواجز بوادي الفروسية للشرطة

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية، بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز، للدرجات الأولى بقسميها والثانية والثالثة والرابعة والمفتوحة بوادى الفروسية للشرطة، في منطقة عين الصيرة، والذى يعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

فعاليات البطولة

وحسب بيان الداخلية، أُقيمت فعاليات البطولة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 28/1/2023، بمشاركة عدد 158 فارسا في مباريات الفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات، وعدد 169 جواد أجنبى من مختلف الإرتفاعات.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية، وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل، وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، واسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات، وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعدادا كبيرة منها، وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات، بالإضافة إلى تهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلا.

إشادة المشاركين في البطولة بالتنظيم

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية، وتجهيزه وفقا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليا، بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.