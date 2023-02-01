عاجل.. مدبولي: الحكومة وافقت على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على إضافة مجموعة من الأنشطة لإصدار الرخص الذهبية للراغبين في الاستثمار، مع الموافقة على 4 رخص ذهبية جديدة ستأخذ هيئة الاستثمار الإجراءات الخاصة بها في الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل قليل، أنّ الرخصة الذهبية تصدر في شكل كارت ذكي، عليه كل البيانات الخاصة بتلك الرخصة من أجل تشجيع القطاع الخاص للإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية للمجالات الجديرة بهذه الملفات.

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم القطاع الخاص، لدعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.

ودعا أصحاب المشروعات، للتقدم مباشرة إلى مجلس الوزراء ليكون منفذا للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، إضافة إلى هيئة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى، موضحا أنّ الفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد أكبر من الرخص الذهبية.