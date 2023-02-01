عاجل.. رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية لن يقل عن 20 شركة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يخوض اجتماعات على مدار اليوم وكل يوم يكون هناك اجتماع خاص ببرنامج الطروحات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية والبنك المركزي، وأنَّه سيتمّ الإعلان عن الخطة التفصيلية للطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

مدبولي: شركات تطرح لأول مرة لتوسيع قاعدة المواطنين للمشاركة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ قليل، أنَّ عدد الشركات التي سيتمّ طرحها في برنامج الطروحات الحكومية لن تقل عن 20 شركة، وأنَّها ستكون شركات تطرح لأول مرة لتوسيع قاعدة المواطنين للمشاركة، والطرح لمستثمرين رئيسيين للتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وزيادة رأس المال للشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل إضافية وزيادة الإنتاج.

مدبولي: الطرح سيكون في البورصة أو لمستثمر استراتيجي

وأوضح «مدبولي»، أنَّ العدد قد يزيد على 20 شركة، وأن الطرح سيكون في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مؤكّدًا أنَّ التنفيذ سيكون في عام 2023، وأن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات سيكون عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل.