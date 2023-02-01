عاجل.. رئيس الوزراء: طرح الشركات سيكون بنسب طبقا لطبيعتها ونشاطها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الشركات التي ستطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية سيحدد وفق نسب محددة، وفق طبيعة ونشاط كل شركة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ قليل، أنّ هناك جزءا سيطرح للمواطنين في البورصة، والآخر لمستثمر استراتيجي لتكبير الشركات ومنظومة عملها.

وأوضح «مدبولي»، أنّ الدولة أعلنت وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومنها التخارج من بعض الشركات والكيانات، ومن ثم فإنّ خطة الطروحات الحكومية «وطنية بالكامل»، والدولة أعطتها للصندوق، ولم تفرض عليها سواء من الصندوق أو غيره.

وشدد على أنّ المجلس حريص على الجلوس مع كل القطاعات الإنتاجية، وأنّهم على تواصل مستمر مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية للتعرف على المشكلات التي تواجه العمل للخروج بقرارات لتجاوز أي عقبات تواجه الصناعة، مؤكدا أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ قطاع الصناعة هو القطاع الأهم الذي نعمل عليه.