ما الفرق بين «كورونا» و«نوروفيروس»؟.. باحث في علم الفيروسات يوضح

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث بعلم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر المملكة المتحدة، إنّ فيروس "نوروفيروس" ليس فيروسًا جديدًا، ولكنه ظهر منذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات، ويسمى علميا برد المعدة الشتوي، خصوصا أنه يرتبط بدرجات الحرارة المنخفضة وفصل الشتاء، لافتًا إلى أنّه فيروس مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة دون غلاف دهني، وبالتالي يقاوم بعض الكحوليات والمطهرات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي على شاشة القناة الأولى، إن النوروفيروس ليس مشابها لفيروس كورونا، وليس له أي علاقة به، ولكنه فيروس معوي يظهر في الأمعاء الدقيقة، وينتشر بشكل عام في الجسم ثم يظهر في الأمعاء ويسبب القيء والغثيان، عكس كورونا الذي يعتبر مرضا تنفسيا.

النوروفيروس مرض معوي معدٍ

وتابع الباحث في علم الفيروسات والمناعة، أنّ الأعراض بين كورونا ونوروفيروس مختلفة تماما، إذ يصحب كورونا أعراض مثل الارتفاع في درجات الحرارة، ولا تبدأ الأعراض بالغثيان والقيء مثل النوروفيروس، الذي يعتبر مرضا معويا تبدأ أعراضه خلال ساعات من الإصابة وتستمر الأعراض من يومين لـ3، وقد تستغرق هذه الفترة أسبوعا، ويسبب أكثر من 50% من حالات التسمم على مستوى العالم.

النوروفيروس ينتقل عن طرق الطعام الملوث

وأشار إلى أنّ فيروس النوروفيروس ينتقل عن طريق الطعام الملوث والطعام من مصدر مجهول، وهو فيروس مقاوم للمطهرات والكحوليات، وبالتالي نحتاج للغسيل الجيد جدا بمواد تحتوي على ليمون وخل، موضحًا أنّ الفيروس يقاوم المطهرات والكلور التي تستخدمها المستشفيات، ويستمر بالبيئة على الأسطح والمناطق الملوثة، خصوصا البيئة الباردة على مدار 10 أيام، وهو ليس له علاج حتى الآن وعلاجه وقائي والمصاب يحتاج للسوائل والطعام الصحي.