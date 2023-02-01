أعراض الإصابة بـ«النوروفيروس» وطرق انتشاره (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «النوروفيروس.. ما هي طرق العدوى وخطورة انتشاره؟»، وذكر التقرير، أنّه منذ أيام ظهرت بعض التقارير العلمية الطبية وأكدت حدوث انتشار نسبي في عدوى الإصابة بنوروفيروس، لافتا إلى حدوث إصابات متعددة بين مختلف الشرائح العمرية في أكثر من دولة، وهو ما جعل الناس في كل أنحاء العالم يسألون عن حكاية هذا النوع من الفيروس.

«نوروفيروس» مُعد ويسبب التهاب المعدة والأمعاء

والنوروفيروس، هو فيروس مُعد والسبب الأكثر انتشارا لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد في العالم، وأعراضه عبارة عن ظهور مفاجئ للإسهال الشديد والقيء والغثيان وتقلصات المعدة، وتعتبر الحمى والصداع وآلام الجسم من الآثار الجانبية المحتملة لبعض الأشخاص.

ظهور أعراض النوروفيروس خلال 12 ساعة من الإصابة

وأفاد التقرير أنّ هذه الأعراض تظهر عادة بعد 12 إلى 38 ساعة من الإصابة، وتستمر من يوم إلى 3 أيام، كما أن هذا الفيروس يشبه الفيروسات الأخرى من حيث بقائه على قيد الحياة لفترة طويلة من الزمن، لذلك يعتبر من الفيروسات شديدة العدوى وينتشر من شخص لآخر، كما أنه مقاوم لمجموعة متنوعة من المطهرات، ويمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، لذلك يعتبر تسخين الطعام أو معالجة المياه بالكلور أمرا غير كافٍ للقضاء عليه.