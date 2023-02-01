إصابة 3 أشخاص إثر سقوط شجرة على «توك توك» في الشرقية

أصيب 3 أشخاص إثر سقوط شجرة على توك توك بمدخل قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص في حادث فاقوس

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بسقوط شجرة كبيرة الحجم على توك توك بمدخل قرية أكياد التابعة لدائرة المركز.

وتبين من الفحوصات والتحقيقات أن التوك توك كان يستقله شخصان برفقة السائق وفي طريقهما إلى أحد الأماكن، وأثناء المرور ناحية مدخل قرية أكياد سقطت الشجرة فجأة على التوك توك ما أدى لإصابة سائق التوك توك والركاب الاثنين.

جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.