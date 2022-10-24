سقوط شجرة على شريط السكة الحديد بسبب «الرياح» يعطل قطارا بكفر الشيخ

تعطّل قطار «بيلا - شربين» بمحافظة كفر الشيخ، لمدة 20 دقيقة، إثر سقوط شجرة كبيرة على شريط السكة الحديد بفعل الرياح الشديدة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، في نطاق مركز بيلا.

تفاصيل سقوط الشجرة

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، بلاغًا من قسم شرطة محطة كفر الشيخ التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حول تلقي القسم بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 509 المُتجه من محطة كفر الشيخ إلى محطة شربين بمحافظة الدقهلية بسقوط شجرة على شريط السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى إلى توقف القطار.

سوء الأحوال الجوية

وتبين من خدمات تأمين القطار أن سقوط الشجرة جاء بسبب سوء الأحوال الجوية بالكيلو 27 / 700 ما بين محطتي «بيلا - بلقاس»، وذلك قبل وصوله محطة الجرايدة في نطاق مركز بيلا، فيما جرى التنسيق مع مسئولي هيئة السكة الحديد من قبل قسم شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ، ووفق ذلك جرى إزالة الشجرة كعارض لطريق سير القطار بعدما توقف مدة 20 دقيقة.

حُرر بذلك المحضر رقم 6 / 21 أحوال قسم شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ، وأُعيد قيد المحضر برقم 4742 لسنة 2022م إداري مركز شرطة بيلا، وجاري العرض على جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

فيما استأنف القطار سيره، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو تأخير في قطارات أخرى.