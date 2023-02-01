المستشار الإعلامي بسفارة إندونيسيا: حضارة وشعب مصر شبيهة بنا

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين لعام 2023، آلاف الزوار من مختلف الأماكن، حيث انطلقت فعاليات اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي، وشهدت العديد من الندوات، من بينها ندوة «مصر وإندونيسيا علاقات متبادلة»، ويدير الندوه شريف الجيار الكاتب والناقد الأدبي.

بدأ الدكتور شريف الجيار الندوة، بتوجيه الشكر لكل القائمين على التنظيم، مشيدا بأهمية المحاور المختلفة التي تقدمها الندوة، بالمراكز الثقافية الجديدة، مراكز الإبداع التي تمثل حياة الإنسان بشتى أنواعها، مضيفا أن العلاقات بين مصر وإندونيسيا بدأت من الجانب الإنساني.

رحمت أمين: الشعب المصري كالشعب الاندونيسي

قال رحمت أمين المستشار الإعلامي بسفارة إندونيسيا، إنه يوجد وجه تشابه كبير بين إندونيسيا ومصر، إذ يعتبر كلا منهما لديه التاريخ والحضارة، وعندما تتعلم عن الحضارة الإندونيسية سترى تشابه كبير بينها وبين مصر.

وأضاف أن الشعبين المصري والإندونيسي كلاهما شعب رحيم وسلس، شعب طيب، لديه القدرة على الانفتاح على الثقافات الأخرى، وتعد السياحة هناك من الأسس لتقويم البلاد، فمثال على ذلك جزيرة بالي بها 17 ألف فرد أغلبهم للسياحة، وعدد السياح بها سنويا كان تقرييا 10 ملايين قبل كورونا، فإندونيسيا ومصر مثال للحضارة والسياحة.