مها نصار تجسد دور صديقة ياسمين عبد العزيز في «ضرب نار» رمضان المقبل

تواصل الفنانة مها نصار، تصوير مشاهدها في مسلسل «ضرب نار» مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

شخصية مها نصار في «ضرب نار»

وتجسد الفنانة مها نصار خلال أحداث العمل شخصية «سحر» الصديقة المقربة لـ«مهرة» التي تجسدها ياسمين عبد العزيز ويعيشان سوياً في شبرا ويواجهان العديد من المواقف.

أبطال مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، مها نصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربى، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال مها نصار

وقدمت مها نصار، مؤخراً مسلسلي «آخر دور» من 12 حلقة مع دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، أحمد بدير، ثراء جبيل، ميمي جمال، مريم الخشت، وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، و«المتهمة» من 10 حلقات مع درة ، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم تأليف وإخراج تامر نادي.