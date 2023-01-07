ياسمين عبدالعزيز بـ«ملاية لف» في مسلسل «ضرب نار»

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد«ضرب نار»، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

ياسمين عبد العزيز فتاة شعبية

وتقدم ياسمين عبدالعزيز خلال مسلسل «ضرب نار» دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة»، حسبما كشفت منذ أيام خلال منشور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشرت الصورة الأولى لشخصيتها وهي ترتدي ملاية لف، قائلة: «مهرة من شبرا وبنات شبرا الجدعان مسلسل ضرب نار رمضان 2023 بإذن الله».

يشارك في بطولة مسلسل«ضرب نار» عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يشاركهم بدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود.