وظائف في السفارة الأمريكية بمرتب يصل لـ200 ألف جنيه.. اعرف خطوات التقديم

ينتظر الكثير من الشباب خريجي الجامعات، استلام شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بهم، حتى يستطيعون البدء في البحث عن وظائف خالية مناسبة لهم وبمرتبات تساعدهم على بدء حياة جديدة وتكوين أسرة، ما يجعل الكثير من الشركات والهيئات والمؤسسات تحرص على توفير فرص عمل للشباب في جميع التخصصات والمجالات، وأعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف جديدة بمرتبات عالية.

وتحرص «الوطن»، على مدار الساعة على تقديم وتوفير ما يبحث عنه ويهتم به المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك توضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل وظائف محقق أمني في السفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن حاجتها لشغل وظائف محقق أمني بمرتب يصل إلى 200 ألف جنيه، على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف يوم 7 فبراير الجاري، وجات الشروط كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 3 سنوات من الخبرة التدريجية في مهام حماية القوة.

- أن يكون المتقدم للوظائف معرفة بمصدر المعلومات الوثائقي والقوانين المحلية المتعلقة بمجموعة واسعة من المواقع الأمنية والعسكرية.

- وبالنسبة للمتطلبات التعليمية، فيجب أن يكون تخطى عامين من الدراسات الجامعية.

- يجب أن تكون اللغة الإنجليزية لديه بمستوى معرفة عملية محدودة أو مستوى متوسط.

- يجب أن يكون لديه قدرة على التحدث باللغة العربية بطلاقة.

- وبالنسبة للمهارات والقدرات فيجب أن يكون لديه رخصة قيادة محلية صالحة.

- سيُطلب من جميع المتقدمين قيد الدراسة اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية، الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، والدخول إلى الأيقونة الخاصة بوظائف السفارة الأمريكية، ثم اختيار الوظيفة سالفة الذكر، وإدخال جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالراغب في التقديم للوظائف.