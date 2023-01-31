وظائف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.. اعرف الشروط وطرق التقديم

أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، عن وجود وظائف شاغرة، بالمجال الإداري والمالي متمثلة في « مدير عام الشئون الإدارية - مدير عام الشئون المالية»، ويمكن التقديم للوظائف حتي 22 فبراير 2023.

وظائف الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي

وتسعى «الوطن» على مدار الساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، حتى يتمكنوا من إجراء الخدمة بسهولة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير وظائف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

الشروط والمهارات المطلوب للتقدم إلى الوظيفة «مدير عام الشئون الإدارية».

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالى يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

- معرفه شاملة باختصاصات الهيئة وأهدافها وأوجه نشاطها.

- قدرة فائقة على التوجيه والقيادة وتخطيط البرامج

- اجتياز الدورات التدريبية اللازمة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

الشروط والمهارات المطلوب للتقدم إلى الوظيفة «مدير عام الشئون المالية».

- بيان حالة وظيفية معتمد متضمن التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمه بالمستندات الدالة على ذلك.

- صورة المؤهل الدراسي / صورة شهادة الميلاد/ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- بيان بالإنجازات والاسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

- بيان بمقترح التطوير للوظيفة على النموذج المعد لذلك طبقا لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95/2017.

- 6 صور شخصية بمقاس 4 /6.

- أن يكون المتقدم للوظيفة، حاصلا على مؤهل عالي، وعلى معرفة شاملة باختصاصات الهيئة ومختلف أهدافها ونشاطها، وذو قدرة على التوجيه والقيادة وتخطيط البرامج.

- اجتياز الدورات التدريبية اللازمة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كيفية وموعد انتهاء التقديم إلى وظائف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

أشارت «الهيئة»، إلى أنه يمكن تقديم الطلبات من خلال النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالدور الثالث عشر بمقر الهيئة 96 شارع أحمد عرابي المهندسين وذلك حتى 21/2/2023.