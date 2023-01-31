رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف بمؤهلات متوسطة والأوراق المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، توافر فرص عمل في وزارة الأوقاف المصرية، بنظام التعاقد بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشفت بوابة الوظائف الحكومية، عن تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف، ما نعرضه في السطور التالية، وأبرز الشروط التي يجب توافرها والمستندات المطلوب تقديمها لشغل وظيفة عامل مسجد.

وظائف وزارة الأوقاف

يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد ونظافته.

المهارات المطلوبة

الانضباط والالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط التقديم للوظيفة

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

مؤهل أقل من المتوسط.

مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة.

مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة

تقديم صورة شخصية.

تقديم بطاقة الرقم القومي وجه أول وثان سارية.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

المؤهل الدراسي.

إيصال الإيداع البنكي.

تقديم شهادة بالموقف من الخدمة العسكرية.

تقديم وجهين من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

التقديم يجرى إلكترونياعن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتبارا من اليوم الموافق 31 يناير، و حتى 30 مارس المقبل من خلال الضغط هنا.

ترفع المستندات المطلوبة بالألوان، ويجرى رفع الملفات بصيغة jpg فقط وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للتقديم.