كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن رابط الحصول على نتيجة التظلمات في وظائف معلم فصل وتكميلي رياض أطفال، موضحا أنه تم قبول عدد من التظلمات، وسيتم إجراء الاختبارات الإلكترونية للمقبولة تظلماتهم أول فبراير المقبل.

ويمكن الحصول على رابط الحصول على نتيجة التظلمات في وظائف معلم فصل وتكميلي رياض أطفال من خلال بوابة الوظائف الحكومية، إذ يدون المتقدم الرقم القومي الخاص به ورقم التقديم بكل دقة حتى يحصل على النتيجة بسهولة.

طرق الحصول على نتيجة التظلمات في وظائف معلم فصل

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة رقم التقديم.

أبرز المعلومات عن مسابقة معلم فصل

- تم فتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي.

- تقدم للمسابقة 89394 شخصا لشغل 14813 وظيفة.

- انطبقت الشروط على 60695 متقدما.

- حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 55624 متقدما.

- اجتاز الاختبار الإلكتروني 14530 متقدما في 27 محافظة.

تفاصيل المسابقة التكميلية

- تم فتح باب التقديم في مسابقة شغل 3197 وظيفة معلم مساعد «رياض أطفال» في الفترة من 14 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر.

- باب التقدم تم إتاحته في 14 محافظة.

- 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة.

- 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

- تقدم للمسابقة 5765.

- انطبقت الشروط على 4863 متقدما.

- حضر أعمال الاختبار الإلكتروني 4497.

- اجتازه الاختبارات 1656 متقدما.