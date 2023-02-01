محافظ الإسكندرية: ملف الطفولة على رأس أولوياتنا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة، لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل مشكلاتهم.

عقد اجتماع في برج العرب

وعقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل في مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء طه زهير، رئيس مركز ومدينة برج العرب، رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، اجتماعا بحضور أعضاء اللجنة، لتناول ومناقشة حالات الأطفال المعرضين للخطر، المحولة من خط نجدة الطفل، وحالات الجمعيات الخيرية، وذلك لعرض أبرز إنجازات الوحدة، والتأكيد على استمرار عقد ندوات التربية الإيجابية لأولياء الأمور «عام دراسي دون عنف دون تسرب».

عقد اجتماع في أول المنتزه

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جرى عقد اجتماع بين أعضاء الوحدة الفرعية وممثلي الإدارات المعنية والجمعيات الشريكة من المجتمع المدني.

وتناول الاجتماع عرضا لأنشطة الوحدة، ومناقشة ومتابعة حالات الأطفال الوارد التعامل معها بالوحدة، في حي أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول.

أتى ذلك في ضوء توجه الدولة نحو توفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.