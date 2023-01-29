محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق بـ10 شوارع في العجمي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لاصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

إعادة الشئ لأصله في 10 شوارع

وأوضح «الشريف»، بأنه نظرا للشكاوى المتكررة من أهالي حي العجمي فيما يختص بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها شركات المرافق؛ فقد تم خلال الأيام الماضية إعادة الشيء لأصله في 10 شوارع بقطاع الهانوفيل التابع لحي العجمي؛ حيث تم وضع طبقة الأسفلت بأول شارع متفرع من شارع الرضوان المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسي وخلف البنك الأهلي وعمل مطب بالشارع أمام مسجد الصحابه، كما تم ترميم حفر بشارع الهانوفيل الرئيسي ضمن أعمال إعادة الشئ لأصله.

مدير الطرق والنقل: إعادة تأهيل شارع في الهانوفيل

وأشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة، خلال بيان المحافظة، اليوم الأحد، إلى أنه تمت خلال الأيام الماضية إعادة تأهيل شارع ورشة البلاط بالهانوفيل بعد الانتهاء من أعمال حفر شركة الكهرباء، لافتة إلى أنه تم استكمال كشط وإزالة الطبقة السطحية للأسفلت بشارعي حسني مبارك والمدينة المنورة بنهاية شارع الحديد والصلب تمهيدا لرد الشئ لأصله بعد انتهاء مرفق التليفونات من أعماله بالشوارع، موضحة بأن مهندسي المديرية يقومون بمتابعة أعمال إعادة الشئ لأصله بشارع عبد الفتاح الطلخاوي، وشارع عبيد الطلخاوي، وشارع محمود رجب الطلخاوي، بعد الانتهاء من أعمال شركات الصرف الصحي، والمصرية للاتصالات، وتوزيع الكهرباء، وكذا إعادة الشيء لأصله بشوارع السلام ومسجد الصالحين، وشارع خليل بالو بمنطقة شهرالعسل بعد إنهاء الشركة المصرية للاتصالات أعمالها.