أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات مع ذروة «نوة الكرم».. وتحذيرات للمواطنين

تضرب أمطار غزيرة 5 محافظات، اليوم الأربعاء، في ثالث أيام نوة الكرم، والتي تعد ذروتها اليوم إذ تصحبها أجواء شتوية ممطرة ونشاط رياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية المحافظات التي تشهد سقوط أمطار، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية وهي كالآتي:

تسقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على كلا من محافظة الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، وبورسعيد، ودمياط.

أمطار خفيفة على الوجه البحري

وتكون الأمطار أقل حدة كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة قد متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء، ومن المتوقع أن تمتد مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط رياح على البحر المتوسط

وتنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من 3 الى 4.5 متر كما تنشط الرياح على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

تحذيرات للمواطنين

وتتأثر البلاد بوجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط، وحذرت محافظة الإسكندرية في بيان المحافظات المتضررة من نوة الكرم بتوخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

كما نوهت المحافظة بتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والوقوف بعيدا عن البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق والبعد عن الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.