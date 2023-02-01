سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف في بني سويف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف في عملية الولادة، أثناء نقلها بالسيارة في طريقها إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

بلاغ يفيد استغاثة سيدة في حالة وضع ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً يفيد استغاثة سيدة بحاجاتها للنقل إلى أقرب مستشفى لإجراء عملية ولادة لها.

وتبين أنه أثناء نقل السيدة بواسطة سيارة الإسعاف وحدة إسعاف سنور بشرق النيل ببني سويف انها في حالة وضع وبالفعل جرى مساعدتها.

طاقم إسعاف يساعد سيدة فاجئتها آلام الوضع الوضع

وقام طاقم الإسعاف المكون من مسعود صالح، وأحمد قرني أحمد، بالتدخل لمساعدتها في الولادة وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما.

نقل الأم وطفلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وعقب الاطمئنان على حالة السيدة وطفلها، تم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة الطبية وطفلها.

أهالي السيدة يشكرون طاقم الإسعاف على مساعدتهم

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخلهما وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى بشكل سريع لاستكمال الإجراءات الطبية وباقي الفحوصات اللازمة والإجراءات الإدارية.