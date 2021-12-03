ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة إسعاف في بني سويف.. المولود بصحة جيدة «صور»

شهدت محافظة بني سويف حالة ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة إسعاف بعدما فاجأتها آلام الولادة أثناء توصيلها إلى المستشفى لإجراء العملية.

ونجح مسعف وسائق سيارة إسعاف في إجراء عملية الولادة للسيدة، داخل سيارة الإسعاف، وذلك أثناء توصيلها إلى أقرب مستشفى، إلا أنها فاجأتها آلام الولادة، فجرى إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

استغاثة من سيدة لمرفق الإسعاف لإجراء عملية ولادة

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف، تلقت بلاغاً، اليوم الجمعة بوجود سيدة في حالة وضع بقرية عزبة عايش بطريق بني سويف - الزعفرانة الجديد، والتي تبعد 85 كم عن مدينة بني سويف شرقا في المنطقة الصحراوية الحدودية بين محافظتي بني سويف والبحر الأحمر.

وعلى الفور جرى توجيه إحدى سيارات فرع الهيئة بالمحافظة بقيادة الطاقم المسعف عبد الستار أحمد والسائق سامح قرني المتمركزة على طريق بني سويف الزعفرانة الجديد لإنقاذ السيدة ونقلها إلي أقرب مستشفى.

آلام الولادة تفاجئ السيدة داخل سيارة الإسعاف

وبعد وصول الطاقم إلى السيدة وأثناء نقلها إلى المستشفي فاجأتها آلام الوضع في منتصف الطريق، حيث قام طاقم الإسعاف بالتعامل السريع مع الموقف وإتمام عملية الولادة داخل السيارة وإنقاذ حياتها والتاكد من العلامات الحيوية الخاصة بها، وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له، وذلك بمتابعة مباشرة من مشرف القطاع محمود إسماعيل ومشرف عام المحافظة أحمد محمد علي.

محافظ بني سويف يثني على طاقم الإسعاف

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على التعامل الفوري والمناسب الذي قام به طاقم إسعاف مرفق بني سويف، الذي أسفر عن إنقاذ سيدة حامل وإتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، مشيداً بالجهود العظيمة والحيوية التي يبذلها العاملون بمرفق الإسعاف في حالة الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بمحافظة بني سويف.