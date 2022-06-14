طالبة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف أثناء توجهها للامتحان في بني سويف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الثلاثاء في إنقاذ طالبة بالفرقة الرابعة بجامعة بني سويف، داهمتها آلام الولادة وهي في طريقها لأداء الامتحانات بجامعة بني سويف بصحبة والدتها.

تفاصيل وضع طالبة مولودها أثناء توجهها للامتحان في بني سويف

وأثناء قيام طاقم سيارة إلاسعاف بنقل إحدى الطالبات للمستشفى، فوجئ المسعف بها بدأت في وضع مولودها، وقام على الفور بإيقاف سيارة الإسعاف، وبدأ في مساعدتها وتوجيهها حتى وضعت مولودها بسلام، وفور تاكده من سلامة الأم والجنين تحرك بهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وظل بصحبتهما حتى اطمأن عليهما وعلى استقرار حالتهما الصحية.

يذكر أن المسعف علي محمد حسن، سبق وسلم مبلغًا ماليًا يقارب 300 ألف جنيه إلى أسرة أحد المصابين كانت بحوزته أثناء الحادث.

إسعاف بني سويف: حصلنا على تدريبات التعامل مع هذه الحالات

ووجه الدكتور أحمد صادق مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، الشكر لطاقم الإسعاف على تدخلهم السريع، وذلك في تطبيق عملي للتدريبات التي حصلوا عليه، وهي التعامل مع مثل تلك الحالات.

محافظ بني سويف يثني على جهود العاملين بمرفق الإسعاف

من جانبه أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بطاقم مرفق الإسعاف الذي تدخل في توقيت مثالي للتعامل مع تلك الحالات، مثنيًا على جهود العاملين بالمرفق تحت قيادة الدكتور أحمد صادق مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، معربًا عن تقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في الأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، مؤكدًا على أن تلك النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري عمومًا، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة.