سقوط المتهم بالنصب على المواطنين في 20 مليون جنيه بالقاهرة.. شيكات وأرباح وهمية

«أخدت منهم 20 مليون جنيه وقولتلهم هستثمرها ليهم في البورصة مقابل أرباح شهرية، لكن مأخدوش مني أرباح ولما راح يصرفوا الشيكات وجدوا أنها شيكات بدون رصيد»، بتلك الكلمات اعترف مالك شركة ديكورات بالنصب على المواطنين في 20 مليون جنيه، وبعد تحقيقات موسعة أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستدعاء المجني عليهم لسؤالهم في الواقعة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفيما يتعلق بكواليس تلك الواقعة، كانت البداية بورود بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من 4 مواطنين، يفيد تضررهم من مالك إحدى شركات الديكورات مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة لتحصله منهم على مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه، وتحريره شيكات بنكية قيمتها بدعوى استثمارها بالبورصة، مقابل الحصول على أرباح شهرية.

ومع مطالبات الضحايا بالمبالغ المالية المتفق عليها مع المتهم، تهرب من سداد تلك المبالغ، ولم يلتزم بها فقاموا بالتوجه لصرف الشيكات ليكتشفوا أنها شيكات بدون رصيد واتهموه بالنصب عليهم، وعلى الفور ضبط رجال الشرطة المتهم، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وأوضح أشرف ناجي، المحامى بالنقض لـ«الوطن»، أن عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، على معاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، مشيرًا إلى أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات.

وأضاف أن عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.