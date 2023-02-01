القبض على عصابة بأسيوط انتحلت صفة موظفي بنوك للنصب على أهالي القليوبية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك" تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بتضرره من مالك هاتف "محدد" لإيهامه بأنه من موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك والتحصل على بياناته بدعوى تحديث بيانات بطاقته الإئتمانية والإستيلاء على مبلغ مالى من حسابه الخاص ، وإتهمه بالنصب عليه.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (القاهرة –المنيا) أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين ، وبحوزتهم (مبلغ مالى - عدد (۸) هواتف محمولة بداخلهم شرائح لشركات الهواتف المحمولة المختلفة).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب التواصل معهم هاتفياً "أرقام عشوائية" بإستخدام خطوط الهواتف حيازتهم والنصب عليهم "بذات الأسلوب" والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية عن طريق تحويلها إلى محافظ الكترونية ، وكذا إجراء عمليات شراء لسلع مختلفة عبر "الانترنت".

وعقب إستلام تلك السلع يتم التصرف فيها بالبيع وتحويلها لمبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهم ، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (۱۱) واقعة نصب بإجمالى مبلغ (171,000) ألف جنيه .بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.