ضبط 6520 سيجارة مجهولة المصدر خلال حملات في الإسكندرية

شنت إدارة تموين المنتزه في الإسكندرية، برئاسة رضا حسن، رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له حملات تموينية على الأسواق، التي أسفرت عن ضبط 167 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالي عدد 3520 سيجارة بأحد المحلات، و150 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالي 3000 سيجارة بأحد المحلات.

جاء ذلك في ضوء تعليمات وكيل وزارة التموين

وجاء ذلك في ضوء تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكانت إدارات التموين في المحافظة حررت محضرين لعدم إعلان أسعار السجائر، و3 محاضر لبيع السجائر بسعر أزيد الأسبوع الماضي.