تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند.. اعرف خطوات تنزيلها

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، حيث ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في مصر، وهي المباراة الأولى للمارد الأحمر في البطولة، ولمتابعة المباراة، ترصد السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند في كأس العالم للأندية اليوم، وموعدها.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند في كأس العالم للأندية

تبدأ أولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية أمام نادي أوكلاند الليلة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت السعودية و11 مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس و7 مساء بتوقيت جرينتش.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند في كأس العالم للأندية

تحرص عدد من القنوات على نقل أحداث مباراة الأهلي وأوكلاند، وجاءت الترددات كما يلي.

قناة المغربية الرياضية الأرضية

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: عرب سات.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب أفقي تردد: 12418.

خطوات ضبط القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند في كأس العالم للأندية

- الضغط على زر Menu أو القائمة الموجود في الريموت.

- الضغط على كلمة خيارات أو Options الموجودة في القائمة.

- اختيار تثبيت أو Installation.

- اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- إدخال التردد كتابتًا.

- اختيار رأسي V أو أفقي H.

- واختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.