ودائع يناير 2023 من البنك الأهلي.. تبدأ من أسبوع والعائد يصل لـ7.5%

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على لإيداع والإقراض ديسمبر الماضي، بواقع 300 نقطة أساس، على الإيداع والإقراض لتصل إلى 16.25% و17.25%، وبدأ بنك الأهلي المصري في زيادة أسعار الفائدة على الودائع لعام 2023.

وبحسب جدول أسعار الفائدة، على ودائع البنك الأهلي المصري يناير 2023، فأن الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة تكون مدة الوديعة من أسبوع حتى 7 سنوات حسب الرغبة، والحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه، و100000 جنيه للوديعة أقل من شهر.

ودائع البنك الأهلي المصري

ويحصل العميل، في الوديعة من 7 أيام حتى 15 يوم، سعر فائدة 5%، وهو نفس المبلغ في 15 يوما وأقل من شهر، فيما يصرف فائدة 6.50% للوديعة شهر وأقل من شهرين وكذلك الشهرين والأقل من 4 أشهر.

وبالنسبة للوديعة الـ3 أشهر وأقل من 6 أشهر يكون العائد الخاص بها نحو 7%، ونفس المبلغ في المدة لـ6 أشهر وأقل من سنة، أما السنة والأقل من سنتين وكذلك السنتين والأقل من 3 سنوات يحصل العميل على 7.50%، ومدة الـ7 سنوات لأكثر يكون 6.75%.

الودائع ذات دوريات عائد متنوعة

ويقدم البنك الأهلي المصري، أيضا الودائع ذات دوريات عائد متنوعة، وتكون المدة من سنة حتى 7 سنوات، والحد الأدنى 1000 جنيه، ويصرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

ويحصل صاحب الوديعة، على المدة من سنة وأقل من سنتين على في حال كان شهري على 7.31%، وربع سنوي 7.32%، ونص سنوي 7.36%، وسنوي 7.50%، وهو نفس العائد للمدة السنتين وأقل من 3 سنوات.

والوديعة التي تكون مدتها 3 سنوات وأقل من 4 سنوات أو 4 سنوات وأقل من 5 سنوات، العائد الشهري 6.84%، وللربع سنوي 6.85%، والنصف سنوي 6.88%، والسنوي 7.00%.