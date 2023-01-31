اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الأهلي ومونديال العشق والغرام

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الأهلى.. ومونديال العشق والغرام

«فيها إيه الكورة إلا انت»

من هنا بدأ الحلم

منصات التتويج تتزين بالأحمر فى 3 مناسبات.. ونسخة 2006 تكتب بداية «كبرياء الكبار»

يا لها من ذكرى!

حكاية أول مشاركة عالمية: من قائمة نارية للخروج بتجربة قاسية

مَن الأسطورة؟

«موسيمانى وجوزيه» قصة من المقارنات داخل جدران القلعة الحمراء

ضد الخطر

من «الحضرى» إلى «الشناوى».. مرمى الأحمر فى أمان «عبدالحميد» الأكثر مشاركة.. ورقم «إكرامى» فى مهب الريح

أولاد العم سابقاً

5 فرسان من اللعب بقميص الزمالك للفوز مع الأهلى ببرونزية المونديال

«الشحات» من زيارة شباك الترجى والدحيل لمناطحة إنجازات «رونالدو وميسى»

ملك الأرقام يمشى منفرداً

أهلاً بالتحديات

«خطة القمة» طريق الأهلى لتحقيق أحلام المونديال.. أوكلاند فى فخ الفيضانات.. و«تادى» أبرز أسلحة الخبرة فى المنافس العنيد

«مصر وروسيا».. 80 عاماً من الدبلوماسية

مباحثات بين «القاهرة وموسكو» حول تطوير العلاقات الثنائية والوضع الإقليمى والدولى

«لافروف»: نُقدر عقلانية مصر فى حل القضايا وسعيها الدائم لإيجاد حلول سياسية للأزمات

«الكهرباء»: مهتمون بالطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المتصلة بها

«شاكر»: نسعى لتهيئة مناخ الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى دفع التنمية الصناعية

وزير البترول: نجحنا فى جذب 10 شركات عالمية لصناعة التعدين

السفير الأسترالى يشيد باكتشافات الغاز المصرية: نسعى للتعاون فى مجالات الغاز والهيدروجين

يوميات معرض القاهرة للكتاب

أكشاك للتوعية الأسرية مجاناً للجمهور.. وتوظيف ألعاب الأطفال لدعم المعرفة.. والمسابقات لحث الفئات المستهدفة على المشاركة

«الثقافة»: 1.1 مليون زائر خلال 5 أيام.. ونسب مبيعات ضخمة.. والإقبال يُجسد مشهداً تنويرياً متكاملاً للوعى المجتمعى ورغبة جادة فى المعرفة

الصفحة الثانية

أكشاك للتوعية الأسرية لجمهور المعرض بالمجان

توظيف ألعاب الأطفال لدعم المعرفة واستخدام المسابقات والهدايا لحث الفئات المستهدفة على المشاركة

مسئول «وعى»: نقدم خدمات تخص 12 قضية تهم الأسرة المصرية.. ومنسق «مودة»: نعمل على تدريب طلاب الجامعات والمعاهد

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: نستهدف الأسر والشباب والأطفال لمساعدتهم على حماية أنفسهم

«الثقافة»: 1.1 مليون زائر لـ«معرض الكتاب» خلال 5 أيام.. ونسب مبيعات ضخمة

«نيفين»: الإقبال يجسّد مشهداً تنويرياً متكاملاً للوعى المجتمعى

جناح الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب يستضيف رحلة أبناء السجينات

«سلامة»: لأول مرة نتوجه للأطفال والنشء بهدف خلق أجيال مستقبلية تعى معنى وأهمية مكافحة الفساد

«رحمة»: أنوى تحقيق إنجازات فى المستقبل بسلسلة كتب وروايات

الفائزة بجائزة «المبدع الصغير»: سأتبرع للأطفال الموهوبين

«الحصرى»: الفريق من معاهد دينية.. والتدريب استغرق نحو شهر ونصف

وصلة إنشاد دينى فى معرض الكتاب.. برعاية طلاب المدارس

الصفحة الثالثة

القوى العاملة: حصر أعداد المعاقين تنفيذاً لنسبة الـ5%

«مدبولى» يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات والمنشآت الجامعية

«عاشور»: اكتمال تنفيذ 11 جامعة أهلية بنهاية العام.. وانطلاق المبادرة الرئاسية «التكنولوجيا المستقبلية 2050»

الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية

تعاون «مصرى - برازيلى» لإنتاج التقاوى والبذور

اجتماع وزارى لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة لتطوير صناعة الجلود فى مصر

«سمير»: نسعى للاستفادة من شركاء التنمية لتوفير التكنولوجيات والخبراء والمواد الخام

«الإسكان والتنمية المحلية» تستعدان لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى

أمريكا تعتزم إنهاء «الطوارئ» المتعلقة بـ«كورونا» فى مايو

«حياة كريمة»: 95% نسب إنجاز مشروعات المبادرة فى قنا

إنجازات غير مسبوقة فى «مياه الشرب والصرف» بسوهاج بتكلفة 2.4 مليار جنيه

«التعاون الدولى»: 175 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر

«المشاط»: القطاع الخاص المستفيد الأكبر من استثمارات البنك بنسبة تتجاوز 70%

بالبالطو الأبيض.. «عم محمد» يحوّل جذوع الشجر لتحف فنية

يعمل فنى تكييفات صيفاً.. ويمارس هواية النحت شتاءً

الصفحة الرابعة

«مصر وروسيا».. 80 عاما من الدبلوماسية

«القاهرة وموسكو» تبحثان تطوير العلاقات الثنائية والوضع الدولى

«شكرى»: بحثنا القضايا محل الاهتمام المشترك أبرزها الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وليبيا وسوريا وأزمة أوكرانيا.. ومصر مستمرة فى جهودها بليبيا للتوصل إلى التوافق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.. ونعمل مع شركائنا ومنهم روسيا للحفاظ على وحدة الأراضى السورية

«لافروف»: نقدّر عقلانية مصر فى حل القضايا الإقليمية وسعيها الدائم والمستمر لإيجاد حلول سياسية للأزمات.. وجرى الاتفاق على عدد من المشروعات الصناعية وتوريد الأقماح الروسية إلى مصر

محطات فى العلاقات «المصرية- الروسية»

خبراء: زيارة «شكرى» لروسيا تتويج للشراكة وتبادل الرسائل السياسية والاقتصادية

«عبدالفتاح»: الدبلوماسية الرئاسية جعلت مصر وسيطاً جديراً بالثقة فى حل النزاعات الدولية.. وهناك تقدير روسى لموقف «القاهرة» المتوازن

الصفحة الخامسة

الأهلى.. ومونديال العشق والغرام

«فيها إيه الكورة إلا انت»

7 مشاركات فى بطولة كأس العالم للأندية

أفضل النتائج

أكبر فوز

المركز السادس 3مرات

الأكثر خوضا للمباريات في كأس العالم للأندية

الصفحة السادسة

من هنا بدأ الحلم

منصات التتويج تتزين بالأحمر فى 3 مناسبات

ونسخة 2006 تكتب بداية زمن «كبرياء الكبار»

يا لها من ذكرى!

أول مشاركة عالمية: من قائمة نارية إلى الخروج من البطولة بتجربة قاسية

ضد الخطر

من «الحضرى» إلى «الشناوى» مرمى الأحمر تحت السيطرة

مَن الأسطورة؟

«موسيمانى وجوزيه» مقارنات داخل جدران القلعة الحمراء حتى «برونز المونديال»

الصفحة السابعة

ملك الأرقام يمشى منفرداً

«الشحات» من زيارة شباك الترجى والدحيل لمناطحة «رونالدو وميسى»

«وشك حلو يا أهلى»

7 لاعبين وقفوا مبكراً على منصة التتويج مع الأحمر.. والبداية من مونديال الأندية

أولاد العم سابقاً

5 فرسان من اللعب بقميص الزمالك إلى الفوز مع الأهلى ببرونزية المونديال

أحلام مؤجلة

«أيمن وسافيو وكريستو».. «كولر» صاحب الكلمة الأخيرة

فى ضياع فرصة المشاركة والجلوس كضيوف شرف

الصفحة الثامنة

كولر وضع تشكيل البداية لبطل أفريقيا والقوى الضاربة جاهزة لتخطي موقعة أوكلاند

أهلا بالتحديات

«خطة القمة» طريق الأهلى لتحقيق أحلام المونديال.. أوكلاند فى فخ الفيضانات.. و«تادى» أبرز أسلحة الخبرة فى المنافس العنيد

«لا تراجع ولا استسلام»

سيد عبدالحفيظ.. حرمه «جوزيه» من المشاركة فى مونديال 2005.. ودكة البدلاء شاهد على حلمه

«الزيارة المنتظرة»

«معلول» يسعى لحلم عمره.. والفرصة متاحة أمام «شريف وكهربا»

للوفاء قائد يحميه

«الشناوى» رحلة دخول وخروج ابن الحامول.. من بوابات المجد حتى «الثالثة بتوقيت الأهلى»