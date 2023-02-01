استشاري حساسية يحذر مرضى الجيوب الأنفية من مغادرة المنزل في الفترة الحالية

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مرضى الجيوب الأنفية من مغادرة المنزل خلال الفترة الحالية، نظرا إلى نشاط حركة الرياح والأتربة، إذ تعمل على التهاب الجيوب الأنفية، موضحا أن مرضى الصدر أكثر الفئات عرضة للإصابات خلال فترة نشاط الرياح، وأكثر الفئات تضررا، وعليهم عدم الخروج خارج المنزل إلا للضرورة القصوى.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، على مرضى الجيوب الأنفية والصدر خلال فترة التغيرات الجوية ونشاط الرياح والأتربة، ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل وشرب كميات كافية من المياه وتجنب مسببات التهيج كالتدخين.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وقدم الدكتور أمجد الحداد، مجموعة من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية وجاءت على النحو التالي:

- ضرورة البقاء في المنزل لأن الخروج يمكن أن يسبب ضيقا في التنفس

- عدم الاحتكاك مع أشخاص مصابين بنزلات البرد

- استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم

- ويجب على المرضى أخذ أدوية الحساسية بانتظام

- الابتعاد عن الأشخاص المدخنين قدر الإمكان

- تجنب وضع الروائح النفاذة

- تجنب التعرض للهواء الساخن

الصحة تحذر من الخروج خارج المنزل فترة نشاط الرياح

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا، نصحت فيه المواطنين خاصة مرضى الصدر والجيوب الأنفية بضرورة عدم الخروج، إلا للضرورة القصوى خلال فترة نشاط الرياح، وطمأنت المواطنين من رفع أعلى درجة الاستعداد القصوى بجميع محافظات الجمهورية.