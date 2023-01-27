نشاط للرياح والأتربة و«الأرصاد» تنصح مرضى الجيوب الأنفية بالبقاء في المنازل

طالب خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الانخداع بالارتفاع المؤقت في درجات الحرارة وعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث تستمر تلك الأجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح، اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ونصح خبراء الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بالبقاء في المنازل.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم وفق بيان هيئة الأرصاد ما يلي:

- القاهرة 26 - 14.

- العاصمة الإدارية 26 - 14.

- أكتوبر 26 - 11.

- بنها 26 - 13.

- دمنهور 25 - 13.

- وادي النطرون 25 - 13.

- كفر الشيخ 24 - 13.

- المنصورة 25 - 13.

- الزقازيق 26 - 14.

- شبين الكوم 26 - 14.

- طنطا 25 - 13.

- دمياط 25 - 14.

- بورسعيد 25 - 15.

- الإسماعيلية 26 - 14.

- السويس 25 - 14.

- العريش 25 - 15.

- رفح 25 - 16.

- رأس سدر 26 - 14.

- نخل 23 - 07.

- كاترين 23 - 05.

- الطور 23 - 14.

- طابا 26 - 16.

- شرم الشيخ 26 - 17.

- الإسكندرية 24 - 13.

- العلمين الجديدة 24 - 13.

- مطروح 22 - 13.

- السلوم 23 - 12.

- سيوة 26 - 10.

- رأس غارب 25 - 15.

- الغردقة 26 - 16.

- سفاجا 26 - 15.

- مرسى علم 27 - 15.

- شلاتين 26 - 17.

- حلايب 27 - 16.

- أبو رماد 27 - 15.

- رأس حدربة 25 - 13

- الفيوم 26 - 12.

- بني سويف 26 - 11.

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 27 - 13.

- سوهاج 26 - 12.

- قنا 28 - 12.

- الأقصر 26 - 11.

- أسوان 27 - 14.

- الوادي الجديد 26 - 13.

- أبو سمبل 28 - 14.