وزارة الصحة تحذر مرضى الجيوب الأنفية من مغادرة المنزل خلال نشاط الرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، ووجهت تحذيرا لمرضى الجيوب الأنفية بسبب نشاط الرياح على مستوى محافظات الجمهورية، ودعت المواطنين في بيان لها، لعدم تخفيف الملابس، إذ تستمر تلك الأجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعراض الالتهاب الجيوب الأنفية تزداد خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب تغيرات درجات الحرارة ونشاط الرياح والأتربة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن مرضى حساسية الجيوب الأنفية وحساسية الصدر أكثر الفئات تضررا في فترة نشاط الرياح، وعليهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وهي:

- إفرازات سميكة من الأنف وتكون صفراء إلى خضراء

- احتقان أو انسداد بالأنف وألم بالوجه

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38

- التعب

- السعال

- صعوبة أو عدم القدرة على الشم

- ضغط الأذن

- الصداع.

نصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بعض النصائح والتعليمات التى يجب على مرضى حساسية الجيوب الأنفية اتباعها خلال فترة التغيرات المناخية ونشاط حركة الأتربة والرياح، وقال إنه لا بد من ارتداء الكمامات حال الخروج، وشرب كميات كافية من المياه، وتجنب مسببات التهيج والحساسية كالتدخين.

وأكد جاهزية كل مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال الحالات المرضية المختلفة.