تجربة لعودة طائر «دودو» للحياة بعد انقراضه منذ قرون.. «مسالم ولا يخشى الإنسان»

انقرض منذ قرون طويلة، والدليل الوحيد لوجوده هي اللوحات المرسومة في القرن السابع عشر، وبعد المدة الطويلة التي غاب عنها الطائر «دودو»، أعلن علماء بريطانيون وأميركيون، أنهم يعملون لإعادة الطائر المنقرض للحياة من جديد، في تجربة جديدة ومختلفة وصفت بالـ«مجنونة».

الطائر «دودو» عاش في جزيرة موريشيوس وسط المحيط الهندي، ولم يكن قادرًا على الطيران حتى انقراضه، وبحسب تقارير علمية وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية»، فعودة الطائر إلى الحياة تعتمد على دراسة الحمض النووي، ويوضح العلماء أن سعيهم يستند إلى خطوات تم دراستها بعناية.

الحمض النووي للطائر هو أهم جزء في عودة الطائر المنقرض، إلى جانب التدقيق في الجين الخاص به، حيث تم إيجاد الطائر الأقرب إلى حمضه النووي من حيث السلالة، وليست المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء عودة طائر منقرض عن طريق الحمض النووي؛ إذ جرى حقن جنين طائر البط، بخلايا جرثومية من الدجاج، فأصبح لديه الحمض النووي شبه بالديك.

«دودو» عاش في موريشيوس.. وانقرض بها

طائر «دودو» عاش سنوات في موريشيوس، لكن تم اصطياده كثيرًا بعد وصول البحارة، وكثرة الجرذان الذين تغذوا عليه، وبحسب العلماء، كان الطائر مُسالمًا ولم يخاف من الإنسان، فكان يقترب إليه دون محاولة الهرب، فكان معرضًا بسهولة للصيد، وانقرض من الجزيرة خلال عقود فقط من وصول البحارة.

الأستاذ والباحث في علم الأحياء التطوري بجامعة كاليفورنيا، بيث شابيرو، رئيس مشروع شركة «كولوسال بيوساينس» ومقرها ولاية تكساس الأمريكية، أوضح أنه مشروع يسعى للاستفادة من علوم الأحياء لإعادة الحيوانات المنقرضة إلى الحياة، مثل الماموت والنمر التسماني وطائر دودو، مشيرا إلى أن بقايا الطائر عثر عليها في دولة الدنمارك، وجرى الحصول على «المتواليات الجينية» من الحمض النووي القديم لـ«دودو».

صعوبات تواجه مشروع عودة «دودو» إلى الحياة

ويواجه مشروع عودة الطائر دودو إلى الحياة عدة صعوبات، أبرزها صعوبة برمجة خلايا من طائر قريب من «دودو» مع الحمض النووي للطائر المنقرض، ولا يزال العلماء في محاولة للوصول إلى الحلول.