أول باحثة كفيفة بمطروح تحصل على درجة الماجستير

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، على حضور مناقشة رسالة الماجيستير في التربية للطفولة المبكرة، اليوم الأربعاء، المقدمة من الباحثة أسماء نتعى محمد سليم، بعنوان «فاعلية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي في تنمية مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل».

محافظ مطروح يهنئ الباحثة

ووجه محافظ مطروح التهنئة للباحثة متمنيا لها التوفيق والنجاح موجها الشكر للمشرفين على الرسالة و لاعضاء اللجنة، مشيدًا بإصرارها واجتهادها مع تقديم كل الدعم والرعاية كنموذج إيجابي مشرف لأبناء المحافظة.

ووجه رئيس جامعة مطروح الشكر لحرص واهتمام محافظ مطروح على الحضور، مشيدًا بالتعاون بين محافظة مطروح والجامعة كشركاء نجاح في كل خطوات التنمية، مؤكدًا أن طموح الباحثة يمثل رسالة إيجابية عن التحدي كصاحبة همة لتكون من أهل القمة وصاحبة بصيرة وإصرار وتسابق مع النفس من أجل كسب المعرفة.

لجنة مناقشة الماجستير

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجيستير للباحثة من كلا من ا .د هيام صابر صادق شاهين استاذ الصحة النفسية بكلية البنات بجامعة عين شمس ، والدكتور ابراهيم زكى الصاوى استاذ التربية الحركية وعميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح ، مشرفا والدكتور وليد السيد خليفة استاذ التربية الخاصة ورئيس قسم علم النفس التعليمى بكلية التربية بالدقهلية جامعة الازهر ،مشرفا ، والدكتورة هند اسماعيل امبابى استاذ علم نفس الطفل كلية التربية والطفولة المبكرة جامعة القاهرة.