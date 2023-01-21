«منة» كفيفة احترفت رمي القوس وفازت ببطولة الجمهورية

تقف وسط ساحة كبيرة، وأمامها دائرة كبيرة على بعد 18 مترًا، مرتدية نظارة شمسية، وفي يدها القوس والسهم، وحينما صوبت تجاه الهدف وأحرزته بجدارة، هتف الجميع باسمها، ولم تمر سوى لحظات قليلة حتى علت على وجوههم الدهشة، حينما أدركوا أن هذه الفتاة كفيفة، وعلى الرغم من ذلك تفوقت في هذه الرياضة.

حكاية فقد بصر منة الله عصام على مدار السنوات

عانت «منة الله عصام»، من ضعف البصر حينما كانت في الصف الثاني الإعدادي، وظلت على هذه الحالة سنوات متتالية دون أن تخبر أحدها من أهلها، أن نظرها ينخفض يومًا بعد يوم، إلى أن جاءت اللحظة الفارقة في حياتها، وكف بصرها تماما، لتصبح الفتاة كفيفة.

«مكنتش بهتم أن نظري يضعف أو إني أشوف قليل، كنت في تانية جامعة، لما عرفت والدكتور قال لبابا أن نظري لو استمر سنتين كمان يبقى كويس» حسب تعبير «منة الله» خلال حديثها مع «الوطن»، موضحة أنها بعد تخرجها من الجامعة والعمل في مجال العلاقات العامة، كف بصرها تماما، وظلت قعيدة المنزل.

بداية منة الله في ركوب الخيل ورمي السهم

«علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل» حديث لسيدنا عمر بن الخطاب، اقتدت به عائلة منة الله عصام، لذلك اتجهت وإخوتها لممارسة الرياضات المختلفة، «في مرة كنا في النادي وأخواتي شافوا بنت كفيفة راكبة خيل ولما قالولي حبيت أجرب» هكذا عبرت «منة الله».

رياضتي ركوب الخيل، والقوس، برعت بهما صاحبة الـ29 عاما، موضحة أنها عندما شاهدت رياضة رمي السهم، قررت أن تنضم لهم، «روحت للمدرب وعرفته ظروفي وقالي أن خلال شهر هكون متعلمة كل حاجة وفعلا عدى الشهر وبقيت أصوب على الهدف وأجيبه» حسب تعبير «منة الله».

ممارسة رياضة القوس والسهم بالنسبة للمكفوفين

في ممارسة اللعبة للمكفوفين، يوجد ستاند بجوار اليد المستخدمة في اللعبة، في اتجاه الهدف، هكذا تعلمت «منة الله» كيفية إحراز الأهداف، موضحة: «كررتها كتير وكمان بسمع تعليمات المدرب لحد ما بقيت أنفذها لوحدي».

حصلت الفتاة الثلاثينية على بطولات محلية وبطولة الجمهورية، في رياضة القوس والسهم، متمنية أن تمثل مصر والوطن العربي كأول فتاة إفريقية عربية مصرية كفيفة في بطولة إنجلترا القادمة في شهر أغسطس، وحصد الميدالية الذهبية.