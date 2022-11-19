باحثة كفيفة حصلت على الدكتوراه: أعمل مدرسة لغة إنجليزية للمكفوفين وحلمي التدريس بالجامعة

قالت الدكتورة رنا حامد، باحثة «كفيفة»، حصلت على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بمرتبة الشرف الأولى، إنها كانت متفوقة خلال فترة دراستها بالمنصورة، وحصلت على المركز الأول بالثانوية العامة مكفوفين على مستوى الجمهورية عام 2003، التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية لدراسة الرواية والأدب، واستكملت مشوارها في البحث العملي بداية من الماجستير، وصولا إلى مرحلة الدكتوراه.

حلمها التدريس بالجامعة

أوضحت «حامد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن رسالتها للدكتوراه كانت عن النقد الاجتماعي لروايتين عالميتين، لافتة إلى أنها تعمل مدرسة لغة إنجليزية للطالبات المكفوفات ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، وحاليا تبحث عن فرصتها للعمل في التدريس الجامعي.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج، جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.