تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن تحرير استمارة الدبلومات الفنية 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهاة بشأن تحرير الاستمارة الإلكترونية للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023؛ إذ يسجل الطالب البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية «استمارة طالب تعليم فني» من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

طباعة الاستمارة الإلكترونية ولصق الطابع

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن الطالب يطبع الاستمارة الإلكترونية الخاصة به كطلب لدخول الامتحان، ويدون بها جميع البيانات التي جرى تسجيلها على النت، ولصق طابع فئة ١٠ جنيهات، باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الطالب يوقع بخط يده على أن يكون الاسم رباعيا، على طلب دخول الامتحان في الجزء المخصص لتوقيع الطالب، ويضع 5 صور ضوئية حديثة مقاس 64، ذات خلفية بيضاء وغير لامعة، بعد توقيعه بالاسم رباعيا عليها على كل من «استمارة النت (الإلكترونية) (صورة) + صورة على شهادة الميلاد + (2) صورة مرفقة معتمدة ومختومة من الخلف، لاستخدامها في بيان الدرجات الذي سيصدر للطالب من لجنة النظام والمراقبة المختصة»، ثم تسلم الاستمارة الإلكترونية وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الخاصة به لمسؤولي شئون الطلبة بالمدرسة.

تشكيل لجنة لمراجعة البيانات للدبلومات الفنية

وأكدت وزارة التعليم، أنه يجرى تشكيل لجنة من العاملين بالمدرسة لمراجعة البيانات الواردة بالاستمارة الإلكترونية، من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الحاسب الآلي والملف الخاص بالطالب، والتوقيع بصحة البيانات والاعتماد من مدير المدرسة وختمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة على الصور الخاصة بالطالب والمواقع المخصصة لاعتماد المدرسة.

وأضافت أنه بعد استلام المدرسة لاستمارات نجاح الطلاب المتقدمين عن طريقها من لجنة النظام والمراقبة، يجرى مراجعتها والتوقيع بصحة البيانات الواردة بها ولصق طابع على الاستمارة فئة ١٠ جنيهات باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وطابع تعليمي فئة 2 جنيه، واعتمادها من مدير المدرسة وخاتم شعار الجمهورية الخاص بها في الجزء المخصص لاعتماد المدرسة، وكذلك أسفل الصورة الخاصة بالطالب والموجودة على استمارة النجاح.