«التعليم» توضح إجراءات تقدم طلاب المنازل لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب على الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023، من الخارج على نظام المنازل، اعتماد استماراتهم من آخر مدرسة كانوا مقيدين بها ويؤدون الامتحان مع طلابها.

المستندات المطلوبة لتقديم طلاب المنازل لامتحانات الدبلومات الفنية

وأشارت التربية والتعليم في خطاب رسمي لها موجه للمديريات التعليمة، إلى أن الطلاب المتقدمين للامتحان من الخارج، يجب عليهم إرفاق مستندات باستمارة التقديم، وهي كالتالي:

- بيان رسوب معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة، إذا كان قد سبق له التقدم لامتحان الدبلوم أكثر من مرة واحدة.

- بيان نجاح الطالب من الصف الأول إلى الثاني ومن الصف الثاني إلى الصف الثالث نظام السنوات الثلاث.

- بیان نجاح الطالب من الصف الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث ومن الثالث الى الرابع ومن الرابع الى الخامس «نظام السنوات الخمس».

- لصق الطوابع المقررة واستيفاء بيانات الإقرارات الموجودة باستمارات التقدم.

- مراجعة واعتماد بيانات الاستمارة من واقع سجلات شؤون طلبة المدرسة، وتحرر کشوف 12 د امتحانات من أصل + صورة لكل تخصص على حدة، واعتماده بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية شؤون الطلبة المختصة لصحة البيانات.

- بيان بعدم تقدم الطالب لامتحان الدبلوم في حالة وجود سنوات فاصلة بين عام نجاحه بالصف الثاني وعام التقدم للدبلوم بالنسبة لنظام السنوات الثلاث مجمعة لكل السنوات.

- بيان عام النجاح بالصف الرابع وعام التقدم للدبلوم «نظام السنوات الخمس».

- في جميع الحالات يتم عمل استعلام من قبل المدرسة من الإدارة التعليمية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من طلاب المنازل.