«التعليم» تعلن رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ونظام التحصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي»، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 141 بتاريخ 2022/9/8 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات التي تحصل من طلبة المدارس للعام الدراسي2023/2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لنظام الثلاث والخمس سنوات وهي كالتالي:-

- 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة.

- 193 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات امتحانات، لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيها لنظام الخمس سنوات.

- 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.

- 20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

نظام تحصيل رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

- يسدد الطلاب رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب.

- يسدد الطلاب 20 جنيها، مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج منازل - عمال تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

- يسدد الطلاب 15 جنيها، عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية التابعة لها المدرسة.

- يحظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظراً تاماً على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها.