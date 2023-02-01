«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والنظرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية والتدريبات المهنية للدور الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023 لشهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي).

امتحانات الدبلومات الفنية العملية 20 مايو

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022-ً2023، اعتبارًا من السبت 20 مايو المقبل 2023، على أن تبدأ الاختبارات النظرية 27 مايو 2023.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من الساعة 9 صباحاً، وتستمر أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها فيما عدا أيام الجمعة، ويكون توزيع المواد الدراسية علي أيام الامتحان وفقاً للجدول الخاص بكل شهادة.