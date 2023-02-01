«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والنظرية
كتب:
أميرة فكري
03:23 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية والتدريبات المهنية للدور الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023 لشهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي).
امتحانات الدبلومات الفنية العملية 20 مايو
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022-ً2023، اعتبارًا من السبت 20 مايو المقبل 2023، على أن تبدأ الاختبارات النظرية 27 مايو 2023.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من الساعة 9 صباحاً، وتستمر أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها فيما عدا أيام الجمعة، ويكون توزيع المواد الدراسية علي أيام الامتحان وفقاً للجدول الخاص بكل شهادة.